Луганская Заря паузу в УПЛ заполнит двома спарингами

Как стало известно Sport.ua, во время перерыва в УПЛ, вызванного международными матчами сборных, футболисты «Зари» проведут два контрольных поединка: 24 марта – с «Кудровкой» и 28 марта – с «Колосом».

На больничном продолжают находиться хорват Яков Башич, босниец Андрия Янич и серб Петар Мичин.

А вот Роман Вантух уже восстановился после повреждения и может попасть в заявку в спарринге с командой из Ковалёвки.

Подопечные Виктора Скрипника занимают 8-е место в УПЛ, набрав 28 очков.

Ранее игрок «Зари» Игорь Пердута рассказал, кто был ближе к победе в поединке 20-го тура УПЛ против «Колоса».