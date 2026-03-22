Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луганская Заря паузу в УПЛ заполнит двома спарингами
22 марта 2026, 19:49 | Обновлено 22 марта 2026, 20:00
1

Луганская Заря паузу в УПЛ заполнит двома спарингами

Роман Вантух близок к возвращению в игру

ФК Заря. Роман Вантух

Как стало известно Sport.ua, во время перерыва в УПЛ, вызванного международными матчами сборных, футболисты «Зари» проведут два контрольных поединка: 24 марта – с «Кудровкой» и 28 марта – с «Колосом».

На больничном продолжают находиться хорват Яков Башич, босниец Андрия Янич и серб Петар Мичин.

А вот Роман Вантух уже восстановился после повреждения и может попасть в заявку в спарринге с командой из Ковалёвки.

Подопечные Виктора Скрипника занимают 8-е место в УПЛ, набрав 28 очков.

Ранее игрок «Зари» Игорь Пердута рассказал, кто был ближе к победе в поединке 20-го тура УПЛ против «Колоса».

Заря Луганск Роман Вантух возвращение товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Яков Башич Андрия Янич травма Петар Мичин Кудровка Заря - Кудровка Заря - Колос Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Комментарии 1
Spaceman
А чому останній матч не зіграний,написать впадло?
