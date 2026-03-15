«Они могли снять все вопросы». Защитник Зари рассказал о ничьей з Колосом

Игрок «Зори» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 20-го тура УПЛ против «Колоса», который завершился вничью (1:1):

«Я всегда стараюсь справедливо оценивать ход событий в матчах. Так вот, в Ковалевке удача была на нашей стороне. У «Зари» не все получалось на подходах к штрафной площадке «Колоса». Когда ковалевцы вышли вперед, у них были возможности снять с повестки дня вопрос о победителе.

Однако соперник два голевых момента не реализовал. Но это их проблемы. В конце концов, сработало старое правило: промахнулся с выгодной позиции – жди неприятностей.

На 87-й минуте Неманья Анджушич снова продемонстрировал свой бомбардирский талант и, воспользовавшись ошибкой вратаря «Колоса», уравнял положение. Потихоньку возвращаем непредвиденные очковые потери, ведь в 17 туре с «Кудровкой» вели 2:0, но после двух автоголов под занавес матча пришлось смириться с ничьей».

Луганская «Заря» имеет 28 очков и занимает 8-е место в чемпионате Украины.