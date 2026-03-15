Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они могли снять все вопросы». Защитник Зари рассказал о ничьей з Колосом
Украина. Премьер лига
15 марта 2026, 23:07 | Обновлено 15 марта 2026, 23:11
29
0

«Они могли снять все вопросы». Защитник Зари рассказал о ничьей з Колосом

Игорь Пердута отметил, что сработало старое правило

15 марта 2026, 23:07 | Обновлено 15 марта 2026, 23:11
29
0
ФК Заря. Игорь Пердута

Игрок «Зори» Игорь Пердута эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 20-го тура УПЛ против «Колоса», который завершился вничью (1:1):

«Я всегда стараюсь справедливо оценивать ход событий в матчах. Так вот, в Ковалевке удача была на нашей стороне. У «Зари» не все получалось на подходах к штрафной площадке «Колоса». Когда ковалевцы вышли вперед, у них были возможности снять с повестки дня вопрос о победителе.

Однако соперник два голевых момента не реализовал. Но это их проблемы. В конце концов, сработало старое правило: промахнулся с выгодной позиции – жди неприятностей.

На 87-й минуте Неманья Анджушич снова продемонстрировал свой бомбардирский талант и, воспользовавшись ошибкой вратаря «Колоса», уравнял положение. Потихоньку возвращаем непредвиденные очковые потери, ведь в 17 туре с «Кудровкой» вели 2:0, но после двух автоголов под занавес матча пришлось смириться с ничьей».

Луганская «Заря» имеет 28 очков и занимает 8-е место в чемпионате Украины.

Андрей Писаренко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем