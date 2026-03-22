22 марта в рамках третьего круга престижного турнира в Майами свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 28) и Елена Рыбакина (WTA 2).

Поединок начнется не ранее 21:00 по Киеву.

Марта Костюк

Вторая ракетка Украины в текущем сезоне успела провести всего девять встреч, в которых одержала 6 побед. У Марты был вынужденный простой, связанный с полученной травмой на Открытом чемпионате Австралии. Если анализировать результаты, лучше всего она сыграла в Брисбене, где только в финале уступила первой ракетке мира самой Арине Соболенко.

В Майами украинка начала со второго круга, где уверенно разобралась с экс-нейтралкой Камиллой Рахимовой, представляющей ныне Узбекистан – 6:2, 6:4. Как и на Индиан Уэллс, Марта снова попадает в третьем круге на Рыбакину, сильную соперницу, против которой можно успешно играть.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана всем доказывает в этом сезоне, что когда она не травмирована и в хорошей форме, остановить ее крайне тяжело. Рыбакина уже успела выиграть Australian Open, а на последнем Индиан-Уэллс она только в финале уступила в напряженной борьбе лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко – 6:3, 3:6, 6:7.

Свой путь в Майами теннисистка начала с победы над Юлией Путинцевой в казахстанском дерби – 6:3, 6:3.

Личные встречи

Счет очных противостояний пока 4:2 в пользу Рыбакиной. Последний матч спортсменки провели меньше двух недель назад на Индиан-Уэллс, тогда Костюк смогла навязать борьбу, но все-таки проиграла 4:6, 4:6.

Прогноз

Хоть Рыбакина в этой паре и большой фаворит, не все так однозначно, ведь украинка в этом сезоне одержала ряд побед над соперницами из топ-10. Я жду интересного матча, в котором спортсменки должны показать теннис высокого уровня.

Приемлемой здесь я считаю ставку на тотал больше 19,5 геймов за 1,63.