Григорчук раскрыл причину ухода Ракицкого из Черноморца

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о причинах ухода центрального защитника Ярослава Ракицкого зимой 2026 года.

«Я очень высоко ценю Ярослава. Как футболиста. Он очень многого достиг в футболе. И когда я приходил в команду, я очень и очень хотел, чтобы он у нас был, потому что я понимаю, что это футболист с титулами и мастерством.

Я понимал, что мы в любом случае найдем путь для Ярослава, учитывая его возраст, чтобы он был в наилучшем состоянии, которое может быть на его этапе карьеры.

Только я не мог допустить такую ситуацию, которую предлагал Ярослав, что он по разным причинам не собирался приехать к нам тогда, когда команда собирается. И чем больше проходило времени, тем эта ситуация становилась абсолютно невозможной. Потому что мы понимаем, что это какой-то, знаете, момент уважения.

При всем уважении к футболисту, есть коллектив, есть клуб, и мы должны вести себя правильно. И из-за этого на данный момент это практически невозможно. Просто мы должны смириться с тем, что Ярослава с нами нет», – сказал Григорчук.