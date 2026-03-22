Элина Свитолина – Хейли Баптист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительицы США Хейли Баптист (WTA 45). Поединок начнется вторым запуском на корте GRANDSTAND после игры Куинн – Легечка. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/8 финала встретится или с Аленой Остапенко, или с Жасмин Паолини.

