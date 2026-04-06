На Лунина давят, чтобы он ушел из Реала. Вратарь принял решение

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» Мадрид, хотя сам игрок не спешит с таким решением.

Как сообщает испанский журналист Нано Антон, голкипер хочет получать больше игрового времени, однако осознает статус Тибо Куртуа как первого номера команды. Поэтому Лунин готов ждать своего шанса.

В руководстве мадридцев, включая Флорентино Переса, доверяют вратарю, но ранее пообещали рассмотреть предложения в случае желания самого игрока уйти.

Несмотря на это, Лунин комфортно чувствует себя в Мадриде вместе с семьей и не спешит менять клуб. В то же время, по данным источника, некоторые люди из его окружения давили на него, чтобы он покинул «Реал», но сам футболист настроен более терпеливо и не хочет упускать шанс закрепиться в одном из лучших клубов мира.