  4. На Лунина давят, чтобы он ушел из Реала. Вратарь принял решение
06 апреля 2026, 04:02
На Лунина давят, чтобы он ушел из Реала. Вратарь принял решение

Украинец видит себя в мадридском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин может покинуть «Реал» Мадрид, хотя сам игрок не спешит с таким решением.

Как сообщает испанский журналист Нано Антон, голкипер хочет получать больше игрового времени, однако осознает статус Тибо Куртуа как первого номера команды. Поэтому Лунин готов ждать своего шанса.

В руководстве мадридцев, включая Флорентино Переса, доверяют вратарю, но ранее пообещали рассмотреть предложения в случае желания самого игрока уйти.

Несмотря на это, Лунин комфортно чувствует себя в Мадриде вместе с семьей и не спешит менять клуб. В то же время, по данным источника, некоторые люди из его окружения давили на него, чтобы он покинул «Реал», но сам футболист настроен более терпеливо и не хочет упускать шанс закрепиться в одном из лучших клубов мира.

Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
