  4. Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
30 марта 2026, 23:43 |
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб

Лунин – в трансферном списке «Интера»

30 марта 2026, 23:43 |
211
0
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Миланский «Интер» определился с приоритетами в отношении нового основного вратаря.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, контракт Яна Зоммера истекает уже летом, и клуб рассматривает вариант с его переходом в статус второго номера. Также в роли дублера может остаться Хосеп Мартинес.

Главным кандидатом на позицию первого голкипера является Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма».

Среди альтернативных вариантов «нерадзурри» рассматривают украинца Андрея Лунина из «Реала» Мадрид, а также Миле Свилара, который выступает за «Рому».

Отмечается, что Лунин может сменить клуб уже после завершения текущего сезона.

Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
