Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Лунин – в трансферном списке «Интера»
Миланский «Интер» определился с приоритетами в отношении нового основного вратаря.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, контракт Яна Зоммера истекает уже летом, и клуб рассматривает вариант с его переходом в статус второго номера. Также в роли дублера может остаться Хосеп Мартинес.
Главным кандидатом на позицию первого голкипера является Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма».
Среди альтернативных вариантов «нерадзурри» рассматривают украинца Андрея Лунина из «Реала» Мадрид, а также Миле Свилара, который выступает за «Рому».
Отмечается, что Лунин может сменить клуб уже после завершения текущего сезона.
