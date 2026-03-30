Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб

Миланский «Интер» определился с приоритетами в отношении нового основного вратаря.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, контракт Яна Зоммера истекает уже летом, и клуб рассматривает вариант с его переходом в статус второго номера. Также в роли дублера может остаться Хосеп Мартинес.

Главным кандидатом на позицию первого голкипера является Гульельмо Викарио из «Тоттенхэма».

Среди альтернативных вариантов «нерадзурри» рассматривают украинца Андрея Лунина из «Реала» Мадрид, а также Миле Свилара, который выступает за «Рому».

Отмечается, что Лунин может сменить клуб уже после завершения текущего сезона.