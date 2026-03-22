В Черноморце выступили с заявлением по поводу Григорчука
«Моряки» поздравили коуча с Днем рождения
Клубная пресс-служба одесского Черноморца поздравила Романа Григорчука, который сегодня, 22 марта, отмечает свой 61 День рождения.
«Сегодня день рождения у главного тренера ФК «Черноморец» – Романа Иосифовича Григорчука!
Сила нрава. Вера в команду. Ответственность за результат. Это больше, чем работа – ежедневная борьба за клуб, за город, за каждого игрока.
Желаем крепкого здоровья, внутренней энергии и побед, которые дарят радость тысячам болельщиков. Вместе – к новым свершениям», – говорится в сообщении.
Роман Григорчук победоносно вернулся в Одессу. Вчера, 21 марта, Черноморец минимально обыграл ФК ЮКСА (1:0) и поднялся на вторую строчку Первой лиги Украины.
