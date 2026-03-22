Букмекеры приняли решение по ставкам после скандала в финале КАН

Букмекерские компании Betfair, Paddy Power и Sky Bet выплатили выигрыши за победу Марокко на Кубке африканских наций после того, как КАФ аннулировала результат финала.

Изначально Сенегал выиграл матч 1:0, однако игра сопровождалась скандалом: после спорного пенальти в пользу Марокко сенегальские игроки покинули поле в знак протеста. Позже они вернулись, матч продолжился, и Сенегал забил победный гол в дополнительное время.

Тем не менее КАФ признала, что Сенегал нарушил регламент, отказавшись продолжать игру без разрешения судьи, и присудила техническое поражение 0:3. В результате Марокко было объявлено чемпионом.

После этого букмекеры решили выплатить выигрыши клиентам, поставившим на Марокко, заявив, что действуют в интересах игроков и считают такое решение справедливым.