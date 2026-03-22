Неудобный АЗ. Нидерландские соперники Шахтера и украинских клубов
Вспомним, как играли представители Украины против АЗ в еврокубках
Донецкий Шахтер во второй раз в своей истории встретится с нидерландским АЗ в еврокубках.
Произойдет это в матчах 1/4 финала Лиги конференций сезона 2025/26.
Впервые команды пересеклись в 2005 году, когда в 1/8 финала Кубка УЕФА дважды сильнее был представитель Нидерландов (3:1 в Донецке и 2:1 в Алкмааре).
В общей сложности Шахтер уже сыграл 9 матчей против нидерландских команд в еврокубках, в которых победил всего дважды. Однажды была зафиксирована ничья и 6 поединков закончились в пользу клубов из Нидерландов. Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 23-12 в пользу нидерландцев.
Матчи Шахтера против команд из Нидерландов в еврокубках
- 1999: КУ, Шахтер – Рода – 1:3–0:2
- 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
- 2017: ЛЧ, Шахтер – Фейеноорд – 3:1–2:1
- 2023: ЛЕ, Шахтер – Фейеноорд – 1:1–1:7
- 2024: ЛЧ, ПСВ – Шахтер – 3:2
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ
В общем, АЗ является неудобным соперником для украинских команд. В 12 поединках представители Украины одержали только 3 победы (все – Динамо), 6 раз были сильнее нидерландцы, еще 3 раза была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 17-12 в пользу АЗ.
Матчи украинских команд против АЗ в еврокубках
- 2005: КУ, Шахтер – АЗ – 1:3–1:2
- 2005: КУ, Днепр – АЗ – 1:2
- 2010: ЛЕ, Динамо – АЗ – 2:0–2:1
- 2011: ЛЕ, Металлист – АЗ – 1:1–1:1
- 2019: ЛЕ, Мариуполь – АЗ – 0:0–0:4
- 2020: ЛЧ, Динамо – АЗ – 2:0
- 2022: ЛК, Днепр-1 – АЗ – 0:1–1:2
- 2026: ЛК, Шахтер – АЗ
За всю историю украинские команды сыграли 54 поединка против нидерландских команд в еврокубках. Наибольшее количество матчей украинцы сыграли против ПСВ (15), Фейенорда (12) и АЗ (12).
Количество матчей, сыгранных украинскими командами против нидерландских в еврокубках (54)
- 15 – ПСВ
- 12 – Фейеноорд
- 12 – АЗ
- 6 – Аякс
- 4 – Рода
- 3 – Утрехт
- 2 – Фортуна
