МЛС. Полный матч Сватка, 6 голов Шарлотт, перестрелка Далласа и Хьюстона

В ночь с 21 на 22 марта в рамках регулярного чемпионата MLS состоялось десять матчей.

В потенциальном украинском дерби между «Остином» и «Лос-Анджелесом» сыграл лишь Александр Сваток, который провел весь матч на поле, а Артем Смоляков просидел на скамейке запасных. Сама игра завершилась без голов – 0:0.

Разгром дня произошел в «Шарлотт», где одноименная команда отправила шесть мячей в ворота «Нью-Йорка». Четыре из них произошли в большинстве после удаления Берггрена на 52-й минуте, а гол престижа РБ забил в конце игры.

«Даллас» усилиями Фаррингтона на 14-й минуте матча с «Хьюстоном» уже вел в счете 2:0. «Динамо» перевернуло игру в промежутке с 29-й по 33-ю минуту, когда голами отметились Гильерме, Эрик Святченко и Эннали. В начале второго тайма Холмс срезал мяч в собственные ворота, и счет стал равным – 3:3. На 68-й минуте вторую желтую и красную карточку получил Святченко. В большинстве хозяева дожали соперника. Гол на свой счет на 86-й минуте записал Муса.

МЛС. Регулярный чемпионат, 22 марта

Торонто – Коламбус Крю – 2:1

Голы: Сифуэнтес, 56, Циммерман, 83 – Абу Али, 4

Филадельфия Юнион – Чикаго Файр – 1:2

Голы: Илоски, 45+7 – Кейперс, 45+3, Бамба, 58

Нэшвилл – Орландо Сити – 5:0

Голы: Эспиноса, 5, Сарридж, 28 (пен), 55, 67, Мадригаль, 80

Атланта Юнайтед – Ди Си Юнайтед – 0:0

Шарлотт – Нью-Йорк РБ – 6:1

Голы: Токломати, 14, Кальдерон, 46, Биель, 54, Заха, 68, Гудвин, 77, 90+3 – Холл, 81

Красная карточка: Берггрен, 52

Сент-Луис Сити – Нью-Инглэнд Революшн – 3:1

Голы: Бехер, 29, Деркин, 45+3, Хартель, 83 – Фейнголд, 14

Спортинг Канзас-Сити – Колорадо Рэпидс – 1:4

Голы: Сулейманов, 44 – Ааронсон, 12, 75, Фредерик, 45+2, Наварро, 71

Даллас – Хьюстон Динамо – 4:3

Голы: Фаррингтон, 6, 14, Холмс, 54 (аг), Муса, 86 – Гильерме, 29, Святченко, 31, Эннали, 33

Красная карточка: Святченко, 68

Остин – Лос-Анджелес – 0:0

Ванкувер Уайткэпс – Сан-Хосе Эртквейкс – 0:1

Гол: Леру, 45+2