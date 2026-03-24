  4. Пономаренко после выдающейся игры за Динамо может перейти в Суперлигу
24 марта 2026, 23:36
Пономаренко после выдающейся игры за Динамо может перейти в Суперлигу

На украинца претендует «Трабзонспор»

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко в ближайшее время может сменить клуб.

21-летний нападающий находится в отличной форме – в десяти последних матчах УПЛ он отличился девятью голами, чем привлек внимание иностранных клубов.

Ранее интерес к игроку проявляли команды из чемпионатов Англии и Испании. Теперь, по информации Экрема Конура, активный интерес демонстрируют и клубы из Суперлиги Турции. Одним из главных претендентов на подписание украинца называют «Трабзонспор».

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
Andromed
Йому на цьому етапі карʼєри уж точно непотрібна Туреччина
ona_proigraet
сейчас его цена 5-6 лямов. Если Суркис реально продаст за такую стоимость - это будет полный трындец. Если Пономаренко не снизит свои способности как форварда, продолжит забивать и доведет счет забитых голов до 30 за сезон, его цена вырастет минимум до 25-30 миллионов. Продавать Пономаренко сейчас - не лучший вариант.
Вспомним пример с Батаговым, которого Трабзон купил за жалкие 1.8 миллионов евро, сейчас его цена - 11 миллионов.
