Пономаренко после выдающейся игры за Динамо может перейти в Суперлигу

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко в ближайшее время может сменить клуб.

21-летний нападающий находится в отличной форме – в десяти последних матчах УПЛ он отличился девятью голами, чем привлек внимание иностранных клубов.

Ранее интерес к игроку проявляли команды из чемпионатов Англии и Испании. Теперь, по информации Экрема Конура, активный интерес демонстрируют и клубы из Суперлиги Турции. Одним из главных претендентов на подписание украинца называют «Трабзонспор».

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.