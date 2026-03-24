Пономаренко после выдающейся игры за Динамо может перейти в Суперлигу
На украинца претендует «Трабзонспор»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко в ближайшее время может сменить клуб.
21-летний нападающий находится в отличной форме – в десяти последних матчах УПЛ он отличился девятью голами, чем привлек внимание иностранных клубов.
Ранее интерес к игроку проявляли команды из чемпионатов Англии и Испании. Теперь, по информации Экрема Конура, активный интерес демонстрируют и клубы из Суперлиги Турции. Одним из главных претендентов на подписание украинца называют «Трабзонспор».
Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.
Вспомним пример с Батаговым, которого Трабзон купил за жалкие 1.8 миллионов евро, сейчас его цена - 11 миллионов.