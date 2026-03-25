Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов благодаря своей результативности. В шести последних официальных матчах за киевлян 20-летний форвард забил 7 голов и уже оказался на радаре крупных команд.

По данным, на футболиста претендуют «Трабзонспор», «Брентфорд», «Брайтон», «Боруссия Дортмунд» и «Лейпциг».

Отмечается, что «Брентфорд» и «Лейпциг» уже начали вести переговоры о трансфере. Киевляне хотят получить не менее 20 миллионов евро.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.