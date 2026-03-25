Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро

Украина. Премьер лига
25 марта 2026, 21:22
На украинца претендуют целых пять команд

УАФ. Матвей Пономаренко

Нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает привлекать внимание европейских клубов благодаря своей результативности. В шести последних официальных матчах за киевлян 20-летний форвард забил 7 голов и уже оказался на радаре крупных команд.

По данным, на футболиста претендуют «Трабзонспор», «Брентфорд», «Брайтон», «Боруссия Дортмунд» и «Лейпциг».

Отмечается, что «Брентфорд» и «Лейпциг» уже начали вести переговоры о трансфере. Киевляне хотят получить не менее 20 миллионов евро.

Ранее киевское «Динамо» обнародовало заявление о Матвее Пономаренко, в котором перечислило достижения футболиста.

Дмитрий Олийченко Источник: Ajansspor
fifa2020
Борусія і даже не думати! Холанд через неї піднімався!
ViAn
Ох уж ці фантасти)). Попит буде - безумовно. Він і раніше був. Але Динамо його продавати не буде наступного літа. Він ще дуже мало зіграв. Треба дати стабільність на довгій дистанції, тоді цінник може бути і 50+
alex097087
Хотілось би вірити що це правда, але є великі сумніви. Він зіграв усього 5 матчів в УПЛ, це найслабший чемпіонат в европі. Щоб за ці гроші продати треба засвітити хочаб десь його, на відборі до Евро, чи самому Евро якщо вийдем, чи хочаб Лігі Европи. Щоб могли оцінити його на фоні більш сильних суперників. Окрім того треба враховувавати що в Європі є ліміт на легіонерів, українці вважаються іноземними гравцями, тому перед тим як його купляти треб щоб він дійсно був сильніший ніж гравці з Евро паспортом. Перед тим як платити такі гроші усі захочуть впевнитись що він стабільний і це була не просто вдача. Знаючи власників Динамо, якщо він вийде на високій рівень, цінник буде не адекватний. Хотілось би вірити що цього разу буде усе інакше. 
