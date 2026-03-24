  4. Легенда Динамо получил предложение из россии. Предлагали квартиру
24 марта 2026, 06:32
1534
2

Легенда Динамо получил предложение из россии. Предлагали квартиру

Кузнецов рассказал, как его приглашали в сборную россии

24 марта 2026, 06:32 |
1534
2 Comments
Легенда Динамо получил предложение из россии. Предлагали квартиру
УАФ. Олег Кузнецов

Легенда «Динамо» Олег Кузнецов рассказал, как после распада ссср получил предложение играть за сборную россии, но отказался.

«Нам предлагали квартиры в москве, деньги. Но мы с Алексеем Михайличенко на тот момент уже выступали за «Рейнджерс». Многие наши одноклубники играли за сборную Шотландии. И среди них не было ни одного, кто бы выступал за Англию. Этого примера нам было вполне достаточно», – сказал Кузнецов.

Ранее легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов высказался о полузащитнике Александре Зинченко.

Дмитрий Олийченко Источник: 24 канал
McLay
Олінику треба також дати палату. Що це бл. за заголовки? Пише про минуле в теперішньому часі! У вас там що, немає редактора?
Руслан Стрижак
Молодці Кузнєцов та Михайличенко! Хоча на той момент багато хто пристав на оркостан : Онопко, Никифоров, Цимбалар
