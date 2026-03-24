Легенда Динамо получил предложение из россии. Предлагали квартиру
Кузнецов рассказал, как его приглашали в сборную россии
Легенда «Динамо» Олег Кузнецов рассказал, как после распада ссср получил предложение играть за сборную россии, но отказался.
«Нам предлагали квартиры в москве, деньги. Но мы с Алексеем Михайличенко на тот момент уже выступали за «Рейнджерс». Многие наши одноклубники играли за сборную Шотландии. И среди них не было ни одного, кто бы выступал за Англию. Этого примера нам было вполне достаточно», – сказал Кузнецов.
Ранее легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Олег Кузнецов высказался о полузащитнике Александре Зинченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном
«Лион» выкупит украинца у «Олимпиакоса»