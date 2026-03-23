Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это мой второй дом». Воронин сообщил, какое его роль в войне в Украине
Украина. Премьер лига
23 марта 2026, 22:42 |
878
0

«Это мой второй дом». Воронин сообщил, какое его роль в войне в Украине

Бывший футболист помогает украинским беженцам

УАФ. Андрей Воронин

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, чем сейчас занимается.

«Я дома, в Дюссельдорфе. В Германии я живу уже около 30 лет, и она стала моим вторым домом. У меня четверо детей, занимаюсь ими. Два сына занимаются футболом, смотрю их тренировки и игры. Играю за ветеранов «Боруссии» (Менхенгладбах). Это мой первый клуб в Германии, с которым я дебютировал в Бундеслиге. Иногда приглашают играть за ветеранов «Ливерпуля» и различные сборные звезд.

Одним словом, довольно активно провожу время в ветеранском футболе. Появляюсь на немецком телевидении, стараюсь следить за последними событиями в футболе. Ну и, конечно, с начала войны помогаю украинским беженцам, нахожусь в контакте с украинской организацией «Опора» — одной из крупнейших и влиятельных в Германии. Она расположена в городе Эссен», — сказал Воронин.

Андрей Воронин российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем