«Это мой второй дом». Воронин сообщил, какое его роль в войне в Украине

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, чем сейчас занимается.

«Я дома, в Дюссельдорфе. В Германии я живу уже около 30 лет, и она стала моим вторым домом. У меня четверо детей, занимаюсь ими. Два сына занимаются футболом, смотрю их тренировки и игры. Играю за ветеранов «Боруссии» (Менхенгладбах). Это мой первый клуб в Германии, с которым я дебютировал в Бундеслиге. Иногда приглашают играть за ветеранов «Ливерпуля» и различные сборные звезд.

Одним словом, довольно активно провожу время в ветеранском футболе. Появляюсь на немецком телевидении, стараюсь следить за последними событиями в футболе. Ну и, конечно, с начала войны помогаю украинским беженцам, нахожусь в контакте с украинской организацией «Опора» — одной из крупнейших и влиятельных в Германии. Она расположена в городе Эссен», — сказал Воронин.