Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Решающий этап отбора к ЧМ-26. Сборная Украины начала сбор в Испании
22 марта 2026, 07:13 | Обновлено 22 марта 2026, 07:36
ВИДЕО. Решающий этап отбора к ЧМ-26. Сборная Украины начала сбор в Испании

26 марта сине-желтые сыграют со Швецией в полуфинале плей-офф квалификации мундиаля

УАФ. Сборная Украины по футболу

21 марта сборная Украины по футболу начала подготовку к решающим матча квалификации чемпионата мира 2026.

Подопечные Сергея Реброва проводят сбор в испанском Бенидорме. Команда провела первую тренировку, а Матвей Пономаренко, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский и Руслан Нещерет дали небольшие интервью.

26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в Валенсии в полуфинале отбора к ЧМ-2026 по Пути B.

В случае победы, 31 числа сине-желтые встретятся либо с Польшей, либо с Албанией в решающем поединке квалификации.

Состав сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев)

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все – Полесье Житомир)

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция)

Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев)

По теме:
ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
Вратарь Реала: «Сборная Украины? Он всё решает. Я не люблю смотреть...»
ВИДЕО. Первый из легионеров. Малиновский присоединился к сборной Украины
Эдуард Сарапий Борис Крушинский Матвей Пономаренко Руслан Нещерет видео учебно-тренировочные сборы Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21 марта 2026, 15:02 19
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении

Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 07:36 4
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22.03.2026, 05:37
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21.03.2026, 13:15
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
Футбол | 21.03.2026, 22:49
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 22
Бокс
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 5
Бокс
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем