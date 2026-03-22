ВИДЕО. Решающий этап отбора к ЧМ-26. Сборная Украины начала сбор в Испании
26 марта сине-желтые сыграют со Швецией в полуфинале плей-офф квалификации мундиаля
21 марта сборная Украины по футболу начала подготовку к решающим матча квалификации чемпионата мира 2026.
Подопечные Сергея Реброва проводят сбор в испанском Бенидорме. Команда провела первую тренировку, а Матвей Пономаренко, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский и Руслан Нещерет дали небольшие интервью.
26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в Валенсии в полуфинале отбора к ЧМ-2026 по Пути B.
В случае победы, 31 числа сине-желтые встретятся либо с Польшей, либо с Албанией в решающем поединке квалификации.
Состав сборной Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026
Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев)
Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Тымчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все – Полесье Житомир)
Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все – Динамо Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция)
Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев)
