Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
21 марта мюнхенская Бавария разгромила Унион Берлин со счетом 4:0 в матче 27-го тура Бундеслиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Альянц Арена. Голами в составе подопечных Венсана Компани отличились Майкл Олисе, Серж Гнабри (дубль) и Гарри Кейн.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бавария продолжает уверенно лидировать в таблице чемпионата Германии с 70 очками. У ближайшего преследователя – Боруссии Дортмунд – в активе 61 балл.
Голы: Олисе, 43, Гнабри, 45+1, 67, Кейн, 49
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
