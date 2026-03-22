21 марта мюнхенская Бавария разгромила Унион Берлин со счетом 4:0 в матче 27-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц Арена. Голами в составе подопечных Венсана Компани отличились Майкл Олисе, Серж Гнабри (дубль) и Гарри Кейн.

Бавария продолжает уверенно лидировать в таблице чемпионата Германии с 70 очками. У ближайшего преследователя – Боруссии Дортмунд – в активе 61 балл.

Бундеслига 2025/26. 27-й тур, 21 марта

Бавария – Унион Берлин – 4:0

Голы: Олисе, 43, Гнабри, 45+1, 67, Кейн, 49

