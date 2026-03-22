Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
Чемпионат Германии
Бавария
21.03.2026 16:30 – FT 4 : 0
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
22 марта 2026, 05:27 |
39
0

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Бундеслиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта мюнхенская Бавария разгромила Унион Берлин со счетом 4:0 в матче 27-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц Арена. Голами в составе подопечных Венсана Компани отличились Майкл Олисе, Серж Гнабри (дубль) и Гарри Кейн.

Бавария продолжает уверенно лидировать в таблице чемпионата Германии с 70 очками. У ближайшего преследователя – Боруссии Дортмунд – в активе 61 балл.

Бундеслига 2025/26. 27-й тур, 21 марта

Бавария – Унион Берлин – 4:0

Голы: Олисе, 43, Гнабри, 45+1, 67, Кейн, 49

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Конрад Лаймер.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Леон Горетцка.
По теме:
Боруссия Д – Гамбург – 3:2. Камбек с 0:2, дубль с пенальти. Видео голов
Ювентус – Сассуоло – 1:1. Как Локателли не забил пенальти. Видео голов
Милан – Торино – 3:2. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 0
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Футбол | 21 марта 2026, 11:34 2
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее

Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»

Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Другие виды | 22.03.2026, 00:49
Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Бокс | 21.03.2026, 20:37
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Биатлон | 21.03.2026, 15:21
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 5
Бокс
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем