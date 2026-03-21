Победа Баварии с 31 голом Кейна, два безумных матча по 3:3

Бавария продолжает спокойно идти к чемпионскому титулу. Мюнхенская команда обыграла Унион 4:0 с дублем Гнабри, голами Кейна и Олисе.

Гарри Кейн в сезоне Бундеслиги оформил уже 31 гол.

Бавария опережает Боруссию Дортмунд на 12 пунктов.

Отметим яркие 3:3 в матчах Хайденхайма и Байера, а также Кельна и Боруссии Менхенгладбах.

Вердер в игре аутсайдеров обыграл Вольфсбург, который находится в зоне прямого вылета.

Чемпионат Германии. 27-й тур

Бавария – Унион 4:0

Голы: Олисе, 43, Гнабри, 45, 67, Кейн, 49

Хайденхайм – Байер 3:3

Голы: Беренс, 56, Перингер, 72, 85 – Тильман, 22, Шик, 35, 79

Вольфсбург – Вердер 0:1

Голы: Нджинмах, 68

Кельн – Боруссия Менхенгладбах 3:3

Голы: Эль-Мала, 4, Аче, 7, Мартел, 84 – Кастроп, 1, Сандер, 20, 60

Турнирная таблица