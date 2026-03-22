Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Миколенко за выигранный матч Эвертона у Челси в АПЛ
Англия
22 марта 2026, 04:37
21 марта ириски вместе с Виталием нанесли пенсионерам поражение со счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта Эвертон уверенно одолел лондонский Челси в матче 31-го тура АПЛ 2025/26.

Ливерпульская команда нанесла поражение пенсионерам со счетом 3:0 благодаря голам Бету (дубль) и голу Илимана Ндиайе.

В составе ирисок все 90 минут отыграл украинский центральный защитник Виталий Миколенко. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.7 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля и ассиста Бету – 8.6. Ндиайе получил 8.0.

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Челси (3:0)

Илиман Ндиайе Эвертон Челси Эвертон - Челси WhoScored оценки Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем