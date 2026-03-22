Стала известна оценка Миколенко за выигранный матч Эвертона у Челси в АПЛ

21 марта Эвертон уверенно одолел лондонский Челси в матче 31-го тура АПЛ 2025/26.

Ливерпульская команда нанесла поражение пенсионерам со счетом 3:0 благодаря голам Бету (дубль) и голу Илимана Ндиайе.

В составе ирисок все 90 минут отыграл украинский центральный защитник Виталий Миколенко. После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.7 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля и ассиста Бету – 8.6. Ндиайе получил 8.0.

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Челси (3:0)