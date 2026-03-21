Незабитый пенальти. Ювентус упустил победу в Серии А

21 марта состоялся матч «Ювентус» – «Сассуоло» в 30-м туре итальянской Серии А.

«Альянц Стэдиум» уже в начале поединка заиграл эмоциями: туринцы на 14-й минуте открыли счёт.

Первый тайм завершился в пользу хозяев, а вот вторая половина порадовала гостей.

Рядом с надписью «Сассуоло» загорелась единичка, игра снова стала ничейной.

«Зебры» создавали моменты и даже имели шанс выйти вперёд с пенальти, но удача улыбнулась гостям.

В итоге победителя команды не выявили, туринцы потеряли важные очки – 1:1.

Серия А. 30-й тур, 21 марта

«Ювентус» – «Сассуоло» – 1:1

Голы: Йылдыз, 14 – Пинамонти, 52

«Парма» – «Кремонезе» – 0:2

Голы: Малех, 54, Вандерутте, 68

