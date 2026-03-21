Незабитый пенальти. Ювентус упустил победу в Серии А
Туринцы так и не дожали «Сассуоло»
21 марта состоялся матч «Ювентус» – «Сассуоло» в 30-м туре итальянской Серии А.
«Альянц Стэдиум» уже в начале поединка заиграл эмоциями: туринцы на 14-й минуте открыли счёт.
Первый тайм завершился в пользу хозяев, а вот вторая половина порадовала гостей.
Рядом с надписью «Сассуоло» загорелась единичка, игра снова стала ничейной.
«Зебры» создавали моменты и даже имели шанс выйти вперёд с пенальти, но удача улыбнулась гостям.
В итоге победителя команды не выявили, туринцы потеряли важные очки – 1:1.
Серия А. 30-й тур, 21 марта
«Ювентус» – «Сассуоло» – 1:1
Голы: Йылдыз, 14 – Пинамонти, 52
«Парма» – «Кремонезе» – 0:2
Голы: Малех, 54, Вандерутте, 68
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный футболист похвалил Ярмоленко
Глава World Boxing разрешил присоединение россии