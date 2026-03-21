  4. Два игрока Руха могут восстановиться к матчу с Шахтером
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 22:29 | Обновлено 21 марта 2026, 22:31
Два игрока Руха могут восстановиться к матчу с Шахтером

С восстановлением возникли проблемы

Как стало известно Sport.ua, надежды на то, что «Руху» в матче 21-го тура УПЛ против «ЛНЗ» поможет защитник Юрий Копына, не оправдались.

По имеющейся информации ожидалось, что этот опытный центральный защитник восстановится после травмы приводящей мышцы бедра еще в середине марта, но реабилитационный период проходит не так быстро, как хотелось бы. Пока что Копына занимается по индивидуальной программе.

В похожей ситуации находится после травмы еще один стопер львовян Денис Слюсар. Но в его случае прогнозы медиков были менее обнадеживающими.

В лучшем случае главный тренер «Руха» Иван Федык сможет рассчитывать на них в матче 22-го тура – с «Шахтером», который состоится 4 апреля.

На данный момент львовяне набрали 19 очков и занимают 14-е место в чемпионате.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы над «Рухом».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Юрий Копына Денис Слюсар Шахтер Донецк Иван Федык
Андрей Писаренко
