Два игрока Руха могут восстановиться к матчу с Шахтером

Как стало известно Sport.ua, надежды на то, что «Руху» в матче 21-го тура УПЛ против «ЛНЗ» поможет защитник Юрий Копына, не оправдались.

По имеющейся информации ожидалось, что этот опытный центральный защитник восстановится после травмы приводящей мышцы бедра еще в середине марта, но реабилитационный период проходит не так быстро, как хотелось бы. Пока что Копына занимается по индивидуальной программе.

В похожей ситуации находится после травмы еще один стопер львовян Денис Слюсар. Но в его случае прогнозы медиков были менее обнадеживающими.

В лучшем случае главный тренер «Руха» Иван Федык сможет рассчитывать на них в матче 22-го тура – с «Шахтером», который состоится 4 апреля.

На данный момент львовяне набрали 19 очков и занимают 14-е место в чемпионате.

