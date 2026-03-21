ФОТО. Экзамен для Миколенко и Ко. Легенда Италии приехал на матч Эвертона

Легендарный защитник сборной Италии – Марко Матерацци – стал гостем матча Английской Премьер-лиги.

Марко прибыл в Ливерпуль на домашний поединок «Эвертона» против «Челси» в 31-м туре чемпионата Англии.

Итальянец перед началом матча попозировал для пресс-службы «ирисок», после чего отправился на свое место для просмотра игры.

Напомним, что встреча началась в 19:30, а Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «Эвертона».

Матерацци – известный итальянский защитник, выступавший с 1990 по 2016 годы. В течение своей карьеры Марко защищал цвета «Интера», «Эвертона», «Перуджи», «Карпи», «Трапани» и индийского «Ченнаина».

На счету Марко 457 матчей на клубном уровне. Все трофеи Матерацци выиграл с «Интером»: Лигу чемпионов, пять титулов Серии А, Клубный чемпионат мира, четыре Кубка Италии и четыре Суперкубка Италии.

Также Матерацци регулярно выступал за сборную Италии, с которой в 2006 году стал чемпионом мира. Тогда Марко запомнился провокацией в финале и ударом в грудь от Зинедина Зидана.

