Заря U-19 – Шахтер U-19 – 3:3. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

В поединке 21-го тура Национальной Лиги U-19 «Шахтер» U-19 встретился с «Зарей» U-19. Поединок завершился результативной ничьей.

«Шахтер» U-19 забил уже на 6-й минуте встречи. Автором гола стал Денис Сметана.

Затем слово взял Федор Задорожный. Форвард сравнял счет на 30-й минуте, а на 58-й минуте вывел «Зарю» U-19 вперед.

«Шахтер» U-19 достаточно быстро отыгрался, а после гола Мохамаду Канте на 75-й минуте повел в счете. Но удержать преимущество подопечные Алексея Белика не смогли. На 86-й минуте Богдан Стрюк спас «Зарю» U-19 от поражения.

Национальная Лига U-19. 21-й тур. 21 марта

«Заря» U-19 (Луганск) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 3:3

Голы: Задорожный, 30, 58, Стрюк, 90+2 – Сметана, 6, Тютюнов, 60, Канте, 75

