Англия21 марта 2026, 19:13 | Обновлено 21 марта 2026, 19:14
Стало известно, выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч с Челси
Команды встретятся в Ливерпуле в рамках 31-го тура АПЛ
21 марта пройдет поединок 31-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Челси».
Местом проведения матча станет арена «Hill Dickinson Stadium» в Ливерпуле.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе и проведет свой 29 поединок в этом сезоне.
Начнется игра чемпионата Англии в 19:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Эвертон» – «Челси»
