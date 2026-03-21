Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард ЛНЗ: «Я сбежал из раздевалки, там такие крики были...»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 19:19 | Обновлено 21 марта 2026, 19:53
1709
2

ФК ЛНЗ. Даниил Кравчук

Форвард черкасского ЛНЗ Даниил Кравчук поделился эмоциями после победы своей команды над Рухом (2:1) в матче, где он забил победный гол.

– Это эмоции положительные, эти очки для нас сегодня были столь важны, насколько они могут быть.

– В этом эпизоде ​​с забитым этим мячом, там как-то ты едва дотянулся до этого мяча, как оно было?

– Сменил после разминки бутсы, наверное, сработало, что они были на полразмера больше, но так и произошло. Я знал, что на дальней штанге будет Горин, но это в 90% случаев, что он все-таки сыграет в мяч. Надо было только дотянуться. Я сменил после разминки бутсы, наверное, сработало, что они были на полразмера больше, но так и произошло.

– Что было в раздевалке после 1-го тайма?

– Я не знаю, я убежал, потому что я зашел в раздевалку, там были такие крики, что я сразу убежал на поле разминаться. Я не слышал, я только почувствовал на себе эти децибелы и сразу сбежал оттуда, – сказал Кравчук.

Даниил Кравчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Рух - ЛНЗ
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Людмила Павловська
ЛНЗ ви супер.
Ответить
0
Юра Ганусяк
Даниил Кравчук рассказал о победе над «Рухом», це що за сайт так пише?
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем