Форвард ЛНЗ: «Я сбежал из раздевалки, там такие крики были...»
Даниил Кравчук рассказал о победе над «Рухом» (2:1)
Форвард черкасского ЛНЗ Даниил Кравчук поделился эмоциями после победы своей команды над Рухом (2:1) в матче, где он забил победный гол.
– Это эмоции положительные, эти очки для нас сегодня были столь важны, насколько они могут быть.
– В этом эпизоде с забитым этим мячом, там как-то ты едва дотянулся до этого мяча, как оно было?
– Сменил после разминки бутсы, наверное, сработало, что они были на полразмера больше, но так и произошло. Я знал, что на дальней штанге будет Горин, но это в 90% случаев, что он все-таки сыграет в мяч. Надо было только дотянуться. Я сменил после разминки бутсы, наверное, сработало, что они были на полразмера больше, но так и произошло.
– Что было в раздевалке после 1-го тайма?
– Я не знаю, я убежал, потому что я зашел в раздевалку, там были такие крики, что я сразу убежал на поле разминаться. Я не слышал, я только почувствовал на себе эти децибелы и сразу сбежал оттуда, – сказал Кравчук.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о матче с «Атлетико»
Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м