Федык объяснил поражение Руха от ЛНЗ, раскритиковав арбитра матча

Главный тренер львовского Руха Иван Федык поделился эмоциями после поражения своей команды от ЛНЗ в матче 21 тура Украинской Премьер-лиги.

– Чего не хватило, чтобы удержать хоть ничью?

– Думаю, основная причина – это наш ряд запасных, потому что все замены не усилили игру. В ЛНЗ она больше, лучше, они покупают игроков и – соответственно, это основная причина. Но мы будем над тем работать, чтобы ребята, которые выходят на замену, должны играть кто-то 20, кто-то 30 минут, чтобы они помогали команде.

Игра точно была не проигрышная – возможно, и выигрышная для нас, но за счет замен соперник прибавил скорости. Это физиология, когда скамейка запасных больше, тем более, игроки ЛНЗ физически очень хорошо готовы. Мы подготовились к игре, немного нам не хватило именно того, чтобы качественно вышли игроки на смену.

– Забитый гол впервые за 4 матча – он не может вас, как тренера, не радовать. Если в прошлых играх было по 2 удара за игру – то сегодня 10, из которых 3 в плоскость.

– Хорошее поле для нас. Мы пытались чередовать простую игру с игрой внизу. Начинаем играть в наш футбол на поле, которое позволяет играть футбол.

Наша домашняя арена позволяет играть в футбол, поэтому здесь у нас получалось лучше, чем на стадионах «Левого Берега», «Оболони» и «Динамо». Поэтому мы развиваем свою игру сейчас, будем работать 2 недели над тем, чтобы в следующих матчах брать очки.

– После того, как Тутти получил свою первую желтую, я увидела, что вы сразу позвали Игоря Невеса разминаться, но выпустили его только в середине 2-го тайма. Как это прокомментируете?

– Я попросил Тутти, чтобы он играл менее жестко. Все моменты, которые 50 на 50 – было видно, что рефери матча ищет возможность дать ему вторую желтую, как я видел.

Потому мы попросили его играть менее жестко, он с этим начал справляться как молодой футболист. У меня были сомнения, сможет он это или нет, поэтому я позвал Игоря, – сказал Федык.