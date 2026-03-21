  4. Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»
21 марта 2026, 22:49 | Обновлено 21 марта 2026, 22:50
Арне СЛОТ: «Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз»

Арне Слот уверен, что еврокубковые матчи сказываются на результатах команды в лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Действующий чемпион Англии, «Ливерпуль», в очередной раз разочаровал своих болельщиков, проиграв «Брайтону» в 31-м туре Премьер-лиги (1:2).

«Определенно, мы потеряли много очков после матчей на евроарене, – заявил на пресс-конференции главный тренер мерсисайдцев Арне Слот. – Я много раз говорил об этом, а сегодня вдобавок нужно отдать должное «Брайтону». Во втором тайме он был лучше нас.

Могу вам сказать, почему мы проиграли 10 раз: пропускали поздние голы, а сегодня добавилась ситуация с травмированными. Моя работа – не искать оправдания, а искать ответы. Вот что я пытался сделать сегодня. И это неплохо работало в первые 45 минут», – добавил Слот.

В текущем сезоне «Ливерпуль» 14 раз победил, 7 раз сыграл вничью и 10 матчей проиграл. Команда идет на пятом месте с отставанием в два очка от ближайшего конкурента, «Астон Виллы».

Руслан Полищук
