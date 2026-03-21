  ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
21 марта 2026, 14:21 | Обновлено 21 марта 2026, 14:43
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер

Даниил Изотов вернулся в Запорожье

ФК Металлург Запорожье

Запорожский Металлург официально объявил о подписании украинского защитника Даниила Изотова. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«С возвращением в родной город, Данило»

По официальной информации, 22-летний защитник будет играть за команду родного города. Воспитанник местной академии находился в структуре «Ворсклы» с июля 2021 года и покинул команду в августе 2025-го.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожья занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Кривбасс – Эпицентр – 2:1. Камбэк хозяев. Видео голов и обзор
Переломили ход матча. Кривбасс победил Эпицентр
Дебютант сборной Украины отреагировал на слухи об интересе из АПЛ
Металлург Запорожье Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21 марта 2026, 15:02 9
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении

Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м

Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Футбол | 20 марта 2026, 15:55 51
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии

Пройдя польский Лех, горняки в четвертьфинале сыграют с АЗ Алкмаар

Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Футбол | 20.03.2026, 18:55
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Источник: Клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко
Футбол | 21.03.2026, 15:19
Источник: Клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко
Источник: Клубы Украинской Премьер-лиги планируют встречу с Шевченко
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Биатлон | 20.03.2026, 18:36
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Популярные новости
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23 34
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 22
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
