ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги совершил очередной трансфер
Даниил Изотов вернулся в Запорожье
Запорожский Металлург официально объявил о подписании украинского защитника Даниила Изотова. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«С возвращением в родной город, Данило»
По официальной информации, 22-летний защитник будет играть за команду родного города. Воспитанник местной академии находился в структуре «Ворсклы» с июля 2021 года и покинул команду в августе 2025-го.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Металлург Запорожья занимает последнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 8 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
