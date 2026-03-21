Новый контракт уже готов. Модрич может остаться в Милане
«Россонери» хотят оставить в команде хорватского полузащитника
Хорватский полузащитник Лука Модрич может остаться в «Милане» еще на год.
Лука демонстрирует высокий уровень игры и проходит сезон настолько блестяще, что никто не вспоминает, что ему уже почти 41 год (исполнится в сентябре). Именно поэтому товарищи по команде и руководство оказывают давление на Модрича, чтобы он решил остаться в команде и в следующем сезоне, который должен стать годом большого возвращения «россонери» в Лигу чемпионов.
Для хорвата готовится годовой контракт на 4,5 миллиона евро плюс бонусы, хотя деньги – последний аспект в этом вопросе. Луке остается только решить, продолжать ли карьеру после чемпионата мира, но оптимизм ощущается.
Дополнительным фактором в пользу заключения нового соглашения могут стать хорошие отношения между Лукой и спортивным директором «россонери» Игли Таре. Они часто проводят время вместе, а разговоры о футболе и жизни сделали их отношения еще более особенными.
Ранее Андрей Шевченко поделился мыслями относительно выступлений «Милана» в текущем сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
