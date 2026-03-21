Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый контракт уже готов. Модрич может остаться в Милане
21 марта 2026, 13:15 | Обновлено 21 марта 2026, 13:17
Новый контракт уже готов. Модрич может остаться в Милане

«Россонери» хотят оставить в команде хорватского полузащитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник Лука Модрич может остаться в «Милане» еще на год.

Лука демонстрирует высокий уровень игры и проходит сезон настолько блестяще, что никто не вспоминает, что ему уже почти 41 год (исполнится в сентябре). Именно поэтому товарищи по команде и руководство оказывают давление на Модрича, чтобы он решил остаться в команде и в следующем сезоне, который должен стать годом большого возвращения «россонери» в Лигу чемпионов.

Для хорвата готовится годовой контракт на 4,5 миллиона евро плюс бонусы, хотя деньги – последний аспект в этом вопросе. Луке остается только решить, продолжать ли карьеру после чемпионата мира, но оптимизм ощущается.

Дополнительным фактором в пользу заключения нового соглашения могут стать хорошие отношения между Лукой и спортивным директором «россонери» Игли Таре. Они часто проводят время вместе, а разговоры о футболе и жизни сделали их отношения еще более особенными.

Ранее Андрей Шевченко поделился мыслями относительно выступлений «Милана» в текущем сезоне.

Лука Модрич Милан Игли Таре Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Иван Чирко Источник: Tuttosport
vbrjkf
Гарний приклад служіння ВЕЛИКОМУ ФУТБОЛУ !
