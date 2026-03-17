  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Этот игрок – пример для всех»
17 марта 2026, 18:55
546
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Этот игрок – пример для всех»

Президент УАФ – о Луке Модриче

17 марта 2026, 18:55 |
546
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Этот игрок – пример для всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Президент Украинской футбольной ассоциации (УФА) Андрей Шевченко поделился своими мыслями о выступлениях своей бывшей команды — «Милана».

«Я не могу говорить о проблемах итальянского футбола — катастрофе в Лиге чемпионов и риске не попасть на чемпионат мира. Скажем так, между нами и вами есть разные проблемы, наши называются проблемами. Я не хочу проводить сравнения.

Что же касается «Милана», то в дерби они были идеальны, они прекрасно прочитали ситуацию и победили. Аллегри хорошо вписался в эту команду, восстановив энтузиазм, а еще есть Модрич — замечательный парень, пример для всех», — сказал президент УАФ в интервью Il Messaggero.

Ранее Шевченко назвал Модрича футбольным гением.

