Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Баптистелла стал одним из самых молодых бомбардиров УПЛ среди легионеров
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 11:56 | Обновлено 21 марта 2026, 12:02
Баптистелла стал одним из самых молодых бомбардиров УПЛ среди легионеров

Премьерный мяч в чемпионатах Украины хавбек харьковчан забил в 18 лет 140 дней

ФК Металлист 1925

В матче с «Полтавой» (2:0) итальяно-бразильский полузащитник «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла забил свой первый мяч в чемпионатах Украины. Причем голевую премьеру он отпраздновал в 18 лет 140 дней, став одним из самых молодых бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья. Собственно, среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивал в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп из «Волыни».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Первый гол

Соперник

Счет

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец (д)

2:1

18 лет 140 дней

Кауан БАПТИСТЕЛЛА

Италия

Металлист 1925

19.03.2026

Полтава (д)

2:0

18 лет 143 дня

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

13.04.2002

Кривбасс (д)

2:2

18 лет 187 дней

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

04.11.2018

Львов (д)

2:0

18 лет 197 дней

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

Бразилия

Шахтер

28.09.2025

Рух (г)

4:0

18 лет 210 дней

ИЗАКИ

Бразилия

Шахтер

22.09.2025

Заря (д)

1:0

18 лет 219 дней

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

31.07.2011

Черноморец (д)

1:0

18 лет 228 дней

Кевин КЕЛСИ

Венесуэла

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс (г)

3:0

18 лет 233 дня

Чиприан МАРИКА

Румыния

Шахтер

22.05.2004

Карпаты (д)

5:0

18 лет 252 дня

Деннис БОНАВЕНТУРЕ

Нигерия

Заря

24.07.2016

Олимпик (д)

3:0
По теме:
Ярмоленко обновил два своих же рекорда УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ
Кривбасс – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
цифры и факты Кауан Баптистелла Украинская Премьер-лига Металлист 1925
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 07:36 2
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем

Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Биатлон | 20 марта 2026, 18:36 2
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20

Норвежец не просто выиграл гонку, он еще и в зачете опередил конкурентов

Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Футбол | 21.03.2026, 09:36
Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
Футбол | 21.03.2026, 04:45
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
Испанские СМИ: все решает Цыганков – новый контракт или трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 22
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
