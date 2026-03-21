Баптистелла стал одним из самых молодых бомбардиров УПЛ среди легионеров

В матче с «Полтавой» (2:0) итальяно-бразильский полузащитник «Металлиста 1925» Кауан Баптистелла забил свой первый мяч в чемпионатах Украины. Причем голевую премьеру он отпраздновал в 18 лет 140 дней, став одним из самых молодых бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья. Собственно, среди «дальних» иностранцев в более юном возрасте забивал в украинских чемпионатах только француз Серин Диоп из «Волыни».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины