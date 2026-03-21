Малиновский разнес арбитра после поражения Дженоа в Серии А

Руслан не удовлетворен арбитражем матча против Удинезе (0:2)

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский центральный хавбек Дженоа Руслан Малиновский раскритиковал арбитра после поражения своей команды в матче с Удинезе (0:2) из-за неназначенного пенальти

«Я видел видео. Он держал руки за спиной, потом немного развел их, а потом прижал. Это вопрос, который следует обсудить. Всегда был против некоторых пенальти, но когда мяч летит к воротам, и ты останавливаешь его рукой, это пенальти. Игра рукой всегда считается нарушением, если ты останавливаешь голевой момент

Есть моменты, когда нельзя забить, как, например, в матче против Лацио. В матче против Ромы я коснулся мяча рукой, но сначала ногой, грудью. Это не моя ответственность, но они должны принять более конкретные меры ко всем. Мне нравится динамичный футбол, где меньше фолов», – сказал Руслан.

В нынешнем сезоне Дженоа занимает 13 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 33 турнирных балла после 30 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
Singularis
В матче против Ромы я коснулся мяча рукой, но сначала ногой, грудью. Это не моя ответственность
Vbolivalnyk-Peter
Малиновським щодо 11-метрового правий на усі 100%. У нещодавньому матчі Реалу та МС Бернарду Сілва за аналогічний рух передпліччям отримав червону. (Єдина відмінність що він був в площині воріт)...
