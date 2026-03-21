Маркевич отреагировал на проблемы сборной Украины и непростой выбор Реброва

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о проблемах сборной Украины в защите перед матчем со Швеций в рамках полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров не сможет рассчитывать на Николая Матвиенко, Тараса Михавко, Арсения Батагова, Александра Зинченко (травмы) и Ефима Коноплю (дисквалификация).

– Самая запутанная ситуация в центре обороны. Как вы думаете, кто сыграет в паре с Забарным?

– Исходя из того, кто будет в распоряжении Сергея Реброва, то, думаю, Валерий Бондарь, который имеет в «Шахтере» постоянную игровую практику и опыта ему не занимать. Правда, он тоже правоногий. Но, на мой взгляд, даже при таких кадровых проблемах возможны разные варианты.

К примеру, перевод слева в центр обороны Виталия Миколенко, который выступал на этой позиции за юношеские и молодежную сборную Украины. А на фланге попробовать Крушинского. Это как вариант, а решать, конечно, тренерскому штабу, – считает Маркевич.

Победитель противостояния между Украиной и Швецией сыграет против сильнейшего в паре Польша – Албания за путевку на чемпионат мира 2026 года.