Арбелоа обратился к Лунину накануне матча Реала с Атлетико в чемпионате

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа провел разговор с украинским вратарем Андреем Луниным накануне матча чемпионата Испании против «Атлетико».

Второй номер королевского клуба станет постоянным игроком стартового состава «сливочных» из-за травмы голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа, который пропустит около шести недель.

«Лунину нужно снова доказать, почему он достоин играть за «Реал». Главный тренер Альваро Арбелоа провел разговор с украинцем, который теперь будет первым номером из-за травмы Куртуа.

Голкипер, который провел в команде меньше всего времени, станет частью решающей оси «Реала». Альваро сказал, что Лунин очень много значит для команды.

Наставник королевского клуба попросил украинца поверить в себя, потому что он отличный вратарь. Арбелоа попросил Лунина сделать все возможное, чтобы решать исход матчей, как он это делал два сезона назад.

Наставник королевского клуба поддерживает вратаря, который по-настоящему предан своему делу перед решающим этапом сезона», – сообщили в Испании.