Легенда Шахтера оценил выход команды в четвертьфинал Лиги конференций

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал выход донецкой команды в четвертьфинал Лиги конференций, а также высказался о следующем сопернике – нидерландском АЗ Алкмар.

– Андрей, у вас, как у легенды «Шахтера», в целом какие эмоции от того, что донецкая команда пробилась в восьмерку лучших команд Лиги конференций?

– В принципе, это можно занести в актив. Это плюс вообще для нашей команды, для нашей страны, для рейтинга и т. д. Да, это Лига конференций. Но, на данный момент, считаю, что пробиться в четвертьфинал еврокубка – это достижение.

– Но и интересно, что в целом в четвертьфиналы трех еврокубков пробились в основном команды из топ-5 лиг. Кроме них, в 1/4 удалось выйти только «Шахтеру» и греческому АЕКу. То есть вылетели уже представители Польши, Чехии, Дании, а команда УПЛ продолжит борьбу за титул. Если на этом остановиться, как можно прокомментировать?

– Да, вылетели. Но давайте будем откровенными: в 1/4 финала нашей команде повезло с жеребьевкой. Все-таки в групповом этапе были не топ-уровня команды. «Лех» я тоже не считал бы таким сильным соперником. Да, средняя хорошая команда из среднего чемпионата, но это не клуб из топ-чемпионата. Так что с жеребьевкой на этом этапе «Шахтеру» повезло. Что будет дальше – уже посмотрим.

– Следующим соперником «Шахтера» будет нидерландский АЗ Алкмар, который в этом году в плей-офф Лиги конференций дважды выиграл со счетом 4:0, а также в Эредивизи показывает хорошие результаты. Что думаете об этом сопернике?

– АЗ, голландцы, конечно, не подарок. Но это тоже команда выше среднего уровня. Я думаю, что в этом противостоянии лидера нет. Здесь 50 на 50. Команды равны. «Шахтер» и АЗ вообще по потенциалу равны, скажем так. В игре, возможно, АЗ сейчас где-то немного на ходу. А может, и нет. Это покажут игры. Но пока шансы равны. АЗ – это команда не из английского, не из немецкого или итальянского чемпионатов и т. д. С ними можно играть. Если подойти к матчам правильно и грамотно, с ними можно играть.

– Если пройти АЗ, то там уже полуфинал и будет веселее.

– Прежде всего, нужно смотреть на ближайшую игру. Есть матчи чемпионата Украины. Нужно выходить на поле и выигрывать их. Есть ближайшие поединки Лиги конференций с голландским АЗ. Вот нужно сначала их пройти, а потом уже строить планы. Есть ближайшие матчи с АЗ! И нужно сделать все, чтобы пройти АЗ.

– Что «Шахтеру» нужно включить в свою игру, чтобы пройти АЗ?

– Туран должен внутри команды, внутри коллектива создать такую атмосферу, чтобы игроки хотели выходить на поле и выигрывать. Нужно выходить и прежде всего решать командные задачи. Есть команда, есть тактика на игру, которую выбрал тренер, ее нужно выполнять. Ему нужно внутри коллектива наладить эту атмосферу, чтобы футболисты выходили на поле, включали скорость и занимались своим делом. Если ты нападающий, то ты должен играть впереди. Ты должен бить по воротам, ты должен создавать моменты, ты должен забивать.

– То есть, «Шахтеру» нужно больше командной игры?

– Они должны заниматься своим делом. Нападающий своим делом, полузащитник своим делом, защитник своим делом и так далее. Должен быть кулак. Турану прежде всего нужно донести это до футболистов. И нужно, чтобы футболисты максимально включали свои лучшие качества, свою скорость. «Шахтер» славится своей игрой в атаке, поэтому в атаке нужно очень постараться реализовать себя.

– Вы всегда говорите, что хотите видеть в игре «Шахтера» больше эмоций в атаке, больше создания моментов и ударов по воротам. Донетчане уже в четвертьфинале. Лучшее время проявить свои сильные стороны, которыми славится «Шахтер»?

– Конечно, нам нужно проявить свои сильные стороны. Конечно, нужно! И футболистам нужно решать прежде всего командные задачи.

– В 2005 году «Шахтер» проиграл АЗ в Кубке УЕФА. Может, сейчас самое время вернуть долг за то поражение?

– В футболе бывает все. Можно победить 3:0, а потом проиграть, как показывают матчи Лиги чемпионов. И 3:0 – это еще не предел. И после поражения 0:3 команды побеждают и проходят дальше. Сейчас, возможно, уже другой АЗ. Будем смотреть непосредственно в матчах, какую игру покажет наша команда. Конечно, будем поддерживать «Шахтер» и переживать за наш клуб! Дай Бог, чтобы «Шахтер» выиграл.

