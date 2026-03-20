Украинский тренер в Польше объяснил, почему Шахтер ошибался в игре с Лехом

Украинский специалист Богдан Блавацкий, который в последнее время тренирует польские команды, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало футболистам «Шахтера» не проиграть польскому «Леху» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций – 1:2, хотя по сумме двух встреч «горняки» прошли дальше.

«В отличие от «Шахтера» футболисты «Леха» в Кракове приятно удивили игровой дисциплиной. Они использовали остропатрульную схему 4-3-3, успевая отрабатывать и в обороне. А поскольку «горняки» позволяли себе не всегда возвращаться к своим воротам, познанцы часто находили уязвимые места. «Шахтеру» очень не хватало отсутствующих по разным причинам защитников Николы Матвиенко и Валерия Бондаря. Уверен, если бы не голкипер номинальных хозяев Дмитрий Резник, который несколько раз выручал, и автогол «Леха», все могло закончиться для донетчан печально.

Не исключено, что двухголовое преимущество, добытое «горняками» на прошлой неделе в Познани, едва не сыграло с ними злую шутку. Ведь когда в Кракове «Лех» оказался непреклонным, быстрый гол придал ему уверенности, а из-за отсутствия сбалансированности игра «Шахтера» не производила цельного впечатления. Поэтому, несмотря на выход «Шахтера» в четвертьфинал Лиги конференций, неприятный осадок от действий подопечных Арды Турана остался. На этот раз все обошлось, но ощущается, что с командным механизмом «Шахтера» не все в порядке».