Эксперт назвал самую слабую позицию Шахтера в матче с Лехом

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который позже тренировал сборные Украины разных возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему не понравилось в действиях футболистов «Шахтера» в проигранном ответном матче 1/8 финала Лиги конференций с польским «Лехом» – 1:2:

– Похоже, футболисты «Шахтера» после полученного гандикапа в два мяча на прошлой неделе в Познани были уверены, что путевка в четвертьфинал уже никуда не денется. Зря, потому что «Лех», качественно поработав над ошибками, допущенными дома, когда он давал много пространства донеччанам и не думал сдаваться, в Кракове внес корректировки, порадовав хорошей организацией игры, усложнив «горнякам» контроль мяча и перекрыв свободные зоны на флангах. До этого номинальные хозяева были не готовы. В свою очередь гости нашли уязвимое место в рядах «Шахтера» – на левом фланге обороны, где часто оставались без присмотра.

– Если все было так очевидно, то почему главный тренер «Шахтера» Арда Туран оперативно не внес корректировки?

– Знаете, сложилось впечатление, что Туран вообще не влияет на действия своих подопечных. Если с тактическими построениями «Леха» все было понятно, то какая схема была у «Шахтера» – сложно сказать. Каждый игрок действовал, как ему заблагорассудится. Даже не верилось, что это может быть в команде такого уровня.

– Худшее, что после быстро пропущенного гола «горняки» выглядели совсем обреченными.

– Это как раз потому, что произошел серьезный сбой в командном механизме. Каждый тянул одеяло в свою сторону. Вот почему, даже после невероятного автогола защитника «Леха», я думал, что без овертайма не обойдется. Настолько убедительно выглядел «Лех». Но, к счастью для «Шахтера», в ударе был его вратарь Дмитрий Ризник, да и фортуна была на его стороне.

– Чем можно объяснить такие метаморфозы в игре «Шахтера»: уверенная победа в Познани и через неделю – провал в Кракове?

– Возможно, это связано с тем, что костяк «Шахтера» составляют молодые бразильские игроки, для которых та же игра в обороне – не «королевское дело». Отсюда и такие перепады. В общем, те латиноамериканцы, которые оказались в «Шахтере» в последнее время – на один лад. Среди них выделялся креативностью только Кевин, но он в «Шахтере» не задержался: был выгодно продан в английский «Фулхэм».

Кстати, это уже не первый раз, когда соперник действует организованно, у «Шахтера» возникают проблемы. Так было в том же Кракове в Лиге конференций с польской «Легией» и на внутренней арене – с ЛНЗ, «Металлистом 1925».

– Если все бразильцы на одно лицо, то почему Арда Туран не выпустил «зимнего» новичка из ЛНЗ, нигерийца Проспера Оба, который играет несколько иначе?

– Сейчас складывается впечатление, что его купили с одной целью: ослабить главного конкурента в борьбе за «золото» УПЛ. Такое в футболе практикуется. Посмотрим, как будет с карьерой африканца в «Шахтере» дальше.

– Несмотря на фиаско в Кракове, «Шахтер» все же пробился в четвертьфинал Лиги конференций. Каковы у «горняков» перспективы в этом турнире?

– Хорошо, что в УПЛ будет мартовская пауза, вызванная международными матчами сборных. У Турана будет возможность в спокойной обстановке все взвесить и, как мне кажется, начинать нужно, образно говоря, с матчасти. Следует определить фундамент, на котором в «Шахтере» собираются создавать команду, с которой снова все будут считаться на международной арене. Пока что в «Шахтере» – на распутье.

Ранее известный украинский тренер Олег Федорчук выразил недоумение, почему Арда Туран не доверяет нигерийскому легионеру Просперу Оба.