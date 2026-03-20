Украинский тренер: «Шахтер покупал этого игрока на скамейке посидеть?»

Известный украинский тренер Олег Федорчук не понимает, почему Арда Туран не доверят нигерийскому легионеру Просперу Оба, перебравшемуся в «горняки» из черкасского ЛНЗ.

«Например, почему никак не может сыграть Оба? Громкий такой трансфер был, а выхлопа пока никакого. Проспера же покупали не на скамейке сидеть», – сказал Федорчук.

