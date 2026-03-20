Украинский тренер: «Шахтер покупал этого игрока на скамейке посидеть?»
Олег Федорчук не понимает, почему Арда Туран не доверяет Просперу Оба
Известный украинский тренер Олег Федорчук не понимает, почему Арда Туран не доверят нигерийскому легионеру Просперу Оба, перебравшемуся в «горняки» из черкасского ЛНЗ.
«Например, почему никак не может сыграть Оба? Громкий такой трансфер был, а выхлопа пока никакого. Проспера же покупали не на скамейке сидеть», – сказал Федорчук.
Проспер Оба перебрался в расположение донецкого Шахтера из черкасского ЛНЗ, но пока не может закрепиться в составе команды Арды Турана, проигрывая конкуренцию другим игрокам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26
Борис Крушинский может сменить клубную прописку