Известный тренер разнес Шахтер после матча с Лехом: «Как так можно играть?»

Известный украинский тренер Олег Федорчук разнес Шахтер после поражения «горняков» от Леха (1:2), которое позволило квалифицироваться в 1/4 финала Лиги конференций по сумме двух матчей (4:3).

– Олег Викторович, валидольным получился поединок в Кракове. Вот что это было в исполнении дончан вчера вечером?

– Очень много вопросов после ответного матча с Лехом должно быть у Арды Турана к его игрокам и прежде всего – молодым бразильским легионерам. Конечно, ни для кого не секрет, что легионеры из Южной Америки едут в Шахтер с целью засветиться в Европе, «продать себя» в матчах на евроарене, но не так, как это делали донецкие «волшебники мяча» вчера.

Концовка матча против Леха – верх эгоизма бразильцев Шахтера – думали эти ребята каждый сам за себя. Какие моменты упустили Невертон, Эгиналду, Педриньо – ужас... Трудно Турану будет с этими ребятами, очень тяжело...

– Учитывая, что команда Арды Турана едва не потеряла путевку в четвертьфинал Лиги конференций – протиснулась в следующую стадию, а не уверенно пробилась – «разбор полетов» должен быть жестким.

– По итогам двух матчей Шахтер абсолютно заслуженно пробился в 1/4 финала, но если говорить сугубо по ответному поединку, то дончанам, смотрим правде в глаза, повезло. Должна была игра в Кракове завершаться со счетом 0:2 на табло и переходить в экстратаймы и не факт, что в них «горняки» устояли бы. Лех приятно удивил во втором матче и это при том, что познанская команда на выходных имела очень сложный поединок в Экстраклясе с лидером чемпионской гонки Заглембе (1:0).

Поляки заставили Шахтер играть в их игру – лишили простора, отдали мяч, держите, сделайте что-нибудь. Сделать же ничего не получилось – круглый просто больше держался в ногах подопечных Турана. Игроки же Леха навязали еще и силовую борьбу, которую дончане полностью проиграли, потому что кому там было бороться против Исхака, Исаака или Ишака, кто как хочет его называет? На фоне этого шведа все игроки Шахтера выглядят субтильными.

Конечно, отразилась на игре Шахтера потеря двух ключевых центральных защитников Матвиенко и Бондаря и одного из ведущих хавбеков Марлона Гомеса, но нельзя так играть команде, которую чуть ли не главным претендентом на победу в Лиге конференций считают, по крайней мере, у нас на родине. Лишь на один удар в створ ворот игроки Шахтера наработали за 90 с плюсом минут, на один! Как так можно играть? – заявил Олег.

Донецкий Шахтер вышел в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет против нидерландского клуба АЗ Алкмаар, дважды обыгравшего Спарту Прагу (2:1, 4:0). Матчи 1/4 финала ЛК пройдут 9 и 16 апреля