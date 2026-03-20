ВИДЕО. Месси появился в клипе с девушкой Де Пауля – это нужно увидеть

Лионель Месси и Родриго Де Пауль неожиданно появились в клипе аргентинской певицы Тини Стоессель, вызвав большой ажиотаж среди фанатов.

Игроков связывают не только выступления за «Интер Майами» и сборную Аргентины, но и дружба.

Они снялись в видео на песню «Dos amantes», а Тини – девушка Де Пауля, что добавляет истории дополнительный контекст.

В клипе есть отсылка к «Тайной вечере», а Месси даже немного почеканил мяч. Для него это редкий опыт, так как ранее он почти не участвовал в подобных проектах вне футбола.