Источник: серебряный призер УПЛ подписал игрока с лишним весом
Амаш присоединился к «Александрии»
Серебряный призер чемпионата Украины по футболу «Александрия» официально объявила о подписании алжирского защитника Яниса Амаша. Впрочем, станет ли этот трансфер реальным усилением уже сейчас — вопрос открытый.
Как отмечает источник, футболист присоединился к клубу на правах свободного агента, однако далек от оптимальной формы. Отмечается, что у игрока есть проблемы с лишним весом, а также более года он не имел игровой практики.
Амаш начинал свою карьеру в чемпионате Франции, где играл за «Ниццу» и «Ред Стар». С августа 2022 по июль 2023 года защищал цвета «Днепра-1», где провел 19 матчей (три гола, пять ассистов).
