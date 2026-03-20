ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ
Янис Амаш подписал контракт с аутсайдером УПЛ
Александрия официально объявила об отписании алжирского полузащитника Яниса Амаша. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».
«Welcome, Yanis Hamache», – лаконично говорится в сообщении
Амаш начинал свою карьеру в чемпионате Франции, где играл за «Ниццу» и «Ред Стар». С августа 2022 по июль 2023 защищал цвета «Днепра-1», где провел 19 матчей (три гола, пять ассистов).
После ухода из украинского клуба Янис защищал цвета португальской «Ароки» и алжирского «Орана», который покинул в феврале 2025 года, получив статус свободного агента.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 21 сыгранного матча.
