ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ

Александрия официально объявила об отписании алжирского полузащитника Яниса Амаша. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Welcome, Yanis Hamache», – лаконично говорится в сообщении

Амаш начинал свою карьеру в чемпионате Франции, где играл за «Ниццу» и «Ред Стар». С августа 2022 по июль 2023 защищал цвета «Днепра-1», где провел 19 матчей (три гола, пять ассистов).

После ухода из украинского клуба Янис защищал цвета португальской «Ароки» и алжирского «Орана», который покинул в феврале 2025 года, получив статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 21 сыгранного матча.