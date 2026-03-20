  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия объявила о трансфере легионера, уже игравшего в УПЛ

Янис Амаш подписал контракт с аутсайдером УПЛ

СК Днепр-1. Янис Амаш

Александрия официально объявила об отписании алжирского полузащитника Яниса Амаша. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Welcome, Yanis Hamache», – лаконично говорится в сообщении

Амаш начинал свою карьеру в чемпионате Франции, где играл за «Ниццу» и «Ред Стар». С августа 2022 по июль 2023 защищал цвета «Днепра-1», где провел 19 матчей (три гола, пять ассистов).

После ухода из украинского клуба Янис защищал цвета португальской «Ароки» и алжирского «Орана», который покинул в феврале 2025 года, получив статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 зачетных пунктов после 21 сыгранного матча.

По теме:
Вадим ВИТЕНЧУК: «Очень досадно, что пропустили из-за собственных ошибок»
Сергей ШИЩЕНКО: «Очень тяжелый матч»
Не реализовали моменты. Агробизнес и Нива Тернополь разошлись миром
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20 марта 2026, 06:23 31
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар

Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Футбол | 20 марта 2026, 07:49 3
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине

Тибо пропустит около шести недель

Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Борьба | 20.03.2026, 11:52
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
Футбол | 20.03.2026, 14:42
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
Матвей Пономаренко побил динамовский рекорд
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
PETP0
"Олександрія офіційно оголосила про відписання..." - так підписали чи відписали?
Популярные новости
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 12
Другие виды
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 28
Футбол
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 218
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 41
Футбол
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
19.03.2026, 09:14 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
18.03.2026, 20:57 2
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
