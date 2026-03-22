«Все об этом думают». Мичел поставил задачу Цыганкову и Ванату
Команде нужно набрать 42 очка
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал возможное продление контракта с клубом.
«Нет, пока об этом не говорили, и это нормально. Нам нужно выполнить нашу задачу – набрать 42 очка. Все в клубе – игроки, тренерский штаб, спортивный директор – думают одинаково: самое важное сейчас – стабильность и развитие команды.
Потом мы поговорим, ведь у нас хорошие отношения – не только профессиональные, но и дружеские», – сказал Мичел.
Контракт наставника с каталонцами заканчивается летом этого года.
