  4. Известный футбольный агент рассказал, как Мичел относится к Ванату в Жироне
21 марта 2026, 13:17 |
Вадим Шаблий прокомментировал пребывание украинского форварда в каталонском клубе

Известный футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал выступление украинского форварда Владислава Ваната в составе испанской «Жироны», а также рассказал об отношении главного тренера Мичела к игроку:

– У Мичела очень выраженный стиль игры. Что было сложнее всего освоить в этой системе?

– Я бы не сказал, что было что-то особенно сложное. В целом, Ванату просто нужно было время, чтобы понять требования тренера и его видение игры. Сама лига более динамичная и напряженная, и ему нужно было к этому привыкнуть и адаптироваться.

Я также хотел бы подчеркнуть, что Мичел полностью поддерживает Влада, что придает ему уверенности как на поле, так и при подготовке к матчам. Тренер очень хорошо понимает своих игроков и точно знает, что сказать и когда.

– Владислав очень результативен перед воротами. Какие аспекты его игры, по вашему мнению, улучшились больше всего с момента его прихода в «Жирону»?

– Он стал более эмоционально собранным, лучше чувствует позицию и эффективнее завершает атаки. Его голы – результат постоянной и упорной работы. Я искренне верю, что он продолжит развиваться и прогрессировать в «Жироне», – подытожил Шаблий.

Ванат перебрался в чемпионат Испании во время летнего трансферного окна 2025 года из киевского «Динамо» за 15 миллионов евро (по данным Transfermarkt).

В составе каталонского клуба 24-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи.

