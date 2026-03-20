Динамо рассчитывает заработать солидную сумму на игроке сборной Украины

Украинский вингер Виктор Цыганков стал одним из ключевых игроков «Жироны» после перехода из «Динамо» в 2023 году.

Как отмечает источник, выступления украинца привлекли внимание других команд. Отмечается, что киевское «Динамо» сохраняет право на 50% от суммы будущей продажи игрока, поэтому испанцы будут пытаться либо удержать лидера, либо получить за него максимальную компенсацию.

В текущем сезоне Цыганков сыграл 22 матча в чемпионате Испании, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 21 марта на выезде против «Осасуны».