  4. Динамо рассчитывает заработать солидную сумму на игроке сборной Украины
50% от суммы продажи Цыганкова принадлежит киевлянам

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер Виктор Цыганков стал одним из ключевых игроков «Жироны» после перехода из «Динамо» в 2023 году.

Как отмечает источник, выступления украинца привлекли внимание других команд. Отмечается, что киевское «Динамо» сохраняет право на 50% от суммы будущей продажи игрока, поэтому испанцы будут пытаться либо удержать лидера, либо получить за него максимальную компенсацию.

В текущем сезоне Цыганков сыграл 22 матча в чемпионате Испании, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

«Жирона» набрала 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 21 марта на выезде против «Осасуны».

Дмитрий Олийченко Источник: Marca
Комментарии 1
zdor
Ну і нехай рОхроховує. Спорт.юа як завжди
