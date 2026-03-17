Испанский журналист – о звезде сборной Украины: «Это игрок уровня ЛЧ»

Испанский журналист Йонай Амаро оценил игру украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова в матче 28-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (3:0), в котором тот отметился двумя голевыми передачами.

«Это счастье. Я могу испытывать только безграничную радость за Виктора Цыганкова. Нет ничего лучше, чем преодолеть психологические трудности и меньше травмироваться. Игрок уровня Лиги чемпионов.

Если он в форме, у команды появляются европейские возможности. Пять голов + четыре результативные передачи = 13 очков. Если он забивает или отдает результативную передачу, «Жирона» не проигрывает», — написал Амаро в Twitter.

