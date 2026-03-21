Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на резонансное решение апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола CAF относительно победителя Кубка африканских наций 2025:

«Это неожиданность! Я не знаю причины… но это решение, принятое за кулисами. То, что происходит везде, — это то, что мы видим; это не просто случилось, это всегда происходит за кулисами, и ты не видишь их лиц».

Напомним, Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола CAF через 2 месяца после финала КАН-2025 присудил техническую победу Марокко, хотя в финале выиграл Сенегал (1:0 в дополнительное время).