Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Главный тренер «Манчестер Сити» удивлен решением CAF
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на резонансное решение апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола CAF относительно победителя Кубка африканских наций 2025:
«Это неожиданность! Я не знаю причины… но это решение, принятое за кулисами. То, что происходит везде, — это то, что мы видим; это не просто случилось, это всегда происходит за кулисами, и ты не видишь их лиц».
Напомним, Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола CAF через 2 месяца после финала КАН-2025 присудил техническую победу Марокко, хотя в финале выиграл Сенегал (1:0 в дополнительное время).
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Представители элитного дивизиона все чаще оказываются недовольны работой арбитров
Наставник Шахтера недоволен игрой, но доволен результатом