Вторая лига. Атлет в результативном матче обыграл Скалу 1911

В пятницу, 20 марта, прошел первый поединок 22-го тура Второй лиги. «Скала 1911» со счетом 3:4 проиграла киевскому «Атлету».

Обе команды выступают в группе А и являются соседями по турнирной таблице. «Скала 1911» перед началом тура шла на пятой позиции. «Атлет» занимал шестое место.

Старт поединка пришлось отложить. На стадионе не было бригады скорой помощи, что является обязательным для официальных поединков.

Матч активнее начали гости. Ростислав Бабич быстро оформил дубль, забив на 2-й и 12-й минутах.

«Скала 1911» ответила дублем Яна Каранги. Форвард отличился на 33-й и 44-й минутах поединка.

В начале второго тайма «Скала 1911» повела в счете. Свою команду вперед вывел Денис Гарькавенко.

Но «Атлет» не думал сдаваться. На 62-й минуте Сергей Шишкин сравнял счет. А гол Михаила Кляцкого на 77-й минуте принес киевскому клубу победу.

Вторая лига. 2-й тур. Группа А. 20 марта

«Скала 1911» (Стрый) – «Атлет» (Киев) – 3:4

Голы: Каранга, 33, 44, Гарькавенко, 50 – Бабич, 2, 12, Шишкин, 62, Кляцкий, 77

