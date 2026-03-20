Украина. Вторая лига
20 марта 2026, 15:19 | Обновлено 20 марта 2026, 15:21
Вторая лига. Атлет в результативном матче обыграл Скалу 1911

Матчем «Скала 1911» – «Атлет» открылась весенняя часть чемпионата во Второй лиге

В пятницу, 20 марта, прошел первый поединок 22-го тура Второй лиги. «Скала 1911» со счетом 3:4 проиграла киевскому «Атлету».

Обе команды выступают в группе А и являются соседями по турнирной таблице. «Скала 1911» перед началом тура шла на пятой позиции. «Атлет» занимал шестое место.

Старт поединка пришлось отложить. На стадионе не было бригады скорой помощи, что является обязательным для официальных поединков.

Матч активнее начали гости. Ростислав Бабич быстро оформил дубль, забив на 2-й и 12-й минутах.

«Скала 1911» ответила дублем Яна Каранги. Форвард отличился на 33-й и 44-й минутах поединка.

В начале второго тайма «Скала 1911» повела в счете. Свою команду вперед вывел Денис Гарькавенко.

Но «Атлет» не думал сдаваться. На 62-й минуте Сергей Шишкин сравнял счет. А гол Михаила Кляцкого на 77-й минуте принес киевскому клубу победу.

Вторая лига. 2-й тур. Группа А. 20 марта

«Скала 1911» (Стрый) – «Атлет» (Киев) – 3:4

Голы: Каранга, 33, 44, Гарькавенко, 50 – Бабич, 2, 12, Шишкин, 62, Кляцкий, 77

Видеозапись матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Кляцкий (Атлет).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Шишкин (Атлет).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гарькавенко (Скала 1911).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Каранга (Скала 1911).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Каранга (Скала 1911).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Бабич (Атлет).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Бабич (Атлет).
Сергей ШИЩЕНКО: «Очень тяжелый матч»
Не реализовали моменты. Агробизнес и Нива Тернополь разошлись миром
Динамо из-за травмы потеряло футболиста, который получил шанс от Костюка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20 марта 2026, 06:23 31
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций

Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар

Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20 марта 2026, 10:51 100
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру

Валерий Василенко – о верблюжьем пролазе «горняков» сквозь ушко иголки

ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский клуб останется без тренера
Футбол | 20.03.2026, 15:01
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский клуб останется без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанский клуб останется без тренера
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Футбол | 20.03.2026, 01:40
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Футбол | 20.03.2026, 13:22
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Популярные новости
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
Суркисы отказались отпускать легенду Динамо в европейский гранд
19.03.2026, 09:14 1
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 15
Футбол
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
19.03.2026, 08:45 1
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 17
Футбол
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 41
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
