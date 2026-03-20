  4. Неожиданная причина. Начало матча во Львове отложено, воздушной тревоги нет
20 марта 2026, 13:04 | Обновлено 20 марта 2026, 13:08
Неожиданная причина. Начало матча во Львове отложено, воздушной тревоги нет

На игре Скала 1911 – Атлет Киев не оказалось бригады скорой помощи

Начало матча Второй лиги чемпионата Украины между Скалой 1911 Стрый и Атлетом Киев было отложено.

Поединок, который должен был начаться 20 марта в 12:30 во Львове на стадионе Сокол, не стартовал вовремя.

Причиной задержки стало отсутствие на арене бригады скорой помощи, которая является обязательной для проведения официальных матчей.

При этом воздушная тревога в городе не объявлялась, и именно организационный фактор стал причиной переноса стартового свистка.

Информация о точном времени начала игры станет известна позже.

Вторая лига. 20 марта 2026. Львов, стадион Сокол

Скала 1911 Стрый – Атлет Киев – матч отложен

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Атлет Киев перенос матчей скорая помощь медицина
Николай Степанов Sport.ua
