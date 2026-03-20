Неожиданная причина. Начало матча во Львове отложено, воздушной тревоги нет
На игре Скала 1911 – Атлет Киев не оказалось бригады скорой помощи
Начало матча Второй лиги чемпионата Украины между Скалой 1911 Стрый и Атлетом Киев было отложено.
Поединок, который должен был начаться 20 марта в 12:30 во Львове на стадионе Сокол, не стартовал вовремя.
Причиной задержки стало отсутствие на арене бригады скорой помощи, которая является обязательной для проведения официальных матчей.
При этом воздушная тревога в городе не объявлялась, и именно организационный фактор стал причиной переноса стартового свистка.
Информация о точном времени начала игры станет известна позже.
Вторая лига. 20 марта 2026. Львов, стадион Сокол
Скала 1911 Стрый – Атлет Киев – матч отложен
Далее горняки встретятся с нидерландским клубом АЗ Алкмаар
Даяна в непростом поединке 1/64 финала вырвала победу у Эшлин Крюгер