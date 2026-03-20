Гуцуляк забил 50-й гол в чемпионатах Украины
28-летний хавбек «Полесья» отпраздновал голевой юбилей
В матче с «Кудровкой» (2:0) 28-летний полузащитник житомирян Алексей Гуцуляк сделал 6-й дубль в УПЛ. При этом первый гол стал для него 50-м в чемпионатах Украины. 20 раз Алексей отличился за «Днепр-1», 17 – за «Полесье», 12 – за «Карпаты» и 2 – за «Десну». 48 мячей юбиляр забил с игры, 3 – с пенальти, 23 – на своем поле, 28 – в гостях, 24 – в первом тайме, 27 – во втором, 49 – в основном составе, 2 – после выхода на замену.
В УПЛ Гуцуляк поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы», «Динамо», «Колоса», «Львова» - по 4 раза, «Карпат», «Руха» и «Черноморца» – по 3. 13 голов Алексея принесли его командам победу, а еще 10 – ничью. В бомбардирский «Клуб 50» Гуцуляк вошел через 10 лет 116 дней после дебютного гола в элитном дивизионе, который он отпраздновал 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Алексея Гуцуляка в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
22.11.2015
|
Карпаты
|
Сталь Км
|
58' (1:1)
|
1:1 (г)
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
10-й
|
01.12.2018
|
Карпаты
|
Арсенал
|
73' (п) (1:1)
|
1:1 (г)
|
Сергей СИТАЛО
|
20-й
|
01.10.2022
|
Днепр-1
|
Львов
|
79' (3:0)
|
3:0 (г)
|
Иван ПОНОМАРЕНКО
|
30-й
|
12.11.2023
|
Днепр-1
|
Шахтер
|
51' (2:1)
|
3:1 (г)
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
40-й
|
25.10.2024
|
Полесье
|
Колос
|
54' (1:1)
|
1:1 (г)
|
Иван ПАХОЛЮК
|
50-й
|
18.03.2026
|
Полесье
|
Кудровка
|
18' (1:0)
|
2:0 (г)
|
Антон ЯШКОВ
