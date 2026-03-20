Гуцуляк забил 50-й гол в чемпионатах Украины

В матче с «Кудровкой» (2:0) 28-летний полузащитник житомирян Алексей Гуцуляк сделал 6-й дубль в УПЛ. При этом первый гол стал для него 50-м в чемпионатах Украины. 20 раз Алексей отличился за «Днепр-1», 17 – за «Полесье», 12 – за «Карпаты» и 2 – за «Десну». 48 мячей юбиляр забил с игры, 3 – с пенальти, 23 – на своем поле, 28 – в гостях, 24 – в первом тайме, 27 – во втором, 49 – в основном составе, 2 – после выхода на замену.

В УПЛ Гуцуляк поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы», «Динамо», «Колоса», «Львова» - по 4 раза, «Карпат», «Руха» и «Черноморца» – по 3. 13 голов Алексея принесли его командам победу, а еще 10 – ничью. В бомбардирский «Клуб 50» Гуцуляк вошел через 10 лет 116 дней после дебютного гола в элитном дивизионе, который он отпраздновал 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Алексея Гуцуляка в чемпионатах Украины