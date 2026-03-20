  4. Гуцуляк забил 50-й гол в чемпионатах Украины
20 марта 2026, 14:57 | Обновлено 20 марта 2026, 15:11
28-летний хавбек «Полесья» отпраздновал голевой юбилей

ФК Полесье

В матче с «Кудровкой» (2:0) 28-летний полузащитник житомирян Алексей Гуцуляк сделал 6-й дубль в УПЛ. При этом первый гол стал для него 50-м в чемпионатах Украины. 20 раз Алексей отличился за «Днепр-1», 17 – за «Полесье», 12 – за «Карпаты» и 2 – за «Десну». 48 мячей юбиляр забил с игры, 3 – с пенальти, 23 – на своем поле, 28 – в гостях, 24 – в первом тайме, 27 – во втором, 49 – в основном составе, 2 – после выхода на замену.

В УПЛ Гуцуляк поражал ворота 25 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Ворсклы», «Динамо», «Колоса», «Львова» - по 4 раза, «Карпат», «Руха» и «Черноморца» – по 3. 13 голов Алексея принесли его командам победу, а еще 10 – ничью. В бомбардирский «Клуб 50» Гуцуляк вошел через 10 лет 116 дней после дебютного гола в элитном дивизионе, который он отпраздновал 22 ноября 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с каменской «Сталью» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Алексея Гуцуляка в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

22.11.2015

Карпаты

Сталь Км

58' (1:1)

1:1 (г)

Юрий ПАНЬКИВ

10-й

01.12.2018

Карпаты

Арсенал

73' (п) (1:1)

1:1 (г)

Сергей СИТАЛО

20-й

01.10.2022

Днепр-1

Львов

79' (3:0)

3:0 (г)

Иван ПОНОМАРЕНКО

30-й

12.11.2023

Днепр-1

Шахтер

51' (2:1)

3:1 (г)

Дмитрий РИЗНЫК

40-й

25.10.2024

Полесье

Колос

54' (1:1)

1:1 (г)

Иван ПАХОЛЮК

50-й

18.03.2026

Полесье

Кудровка

18' (1:0)

2:0 (г)

Антон ЯШКОВ

